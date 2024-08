Camogli: sensori nella falesia, domani alimentazione e collaudo

A Camogli, come da programma, è terminata l’installazione dei sensori nella falesia zona cimitero. Soddisfatto il sindaco Giovanni Anelli: “E’ una ulteriore sicurezza. In un anno e 2 mesi sono stati aggiunti sensori in superficie, questo ultimo sistema e definito il progetto strutturale per la falesia. Tramite la Regione sono stati sbloccati a favore di Camogli 5.450.000 euro per l’intervento del primo lotto”.

E molto soddisfatti i tecnici delle ditte “Techcom srl” e “Cpc srl” entrambe di Genova che hanno effettuato l’intervento. I sensori sono stati posizionati a 35 metri in modo da poterli estrarre, così in caso di rottura possono essere sostituiti senza dovere rifare i fori, realizzati i collegamenti per gli scaricatori per i fulmini, fondamentali in questa zona soprattutto d’estate ed installato un pozzetto. Oltre a ciò sono stati messi alcuni magnetotermici a riarmo automatico, che se dovessero saltare per 3 volte si riarmano da soli, ed una batteria a tampone. Domani verrà data l’alimentazione ed effettuato il collaudo.

