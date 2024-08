Claudio De Mola alla guida dell’Under 13 dell’Hockey Sarzana

Il “Mister” di Giovinazzo, ma ormai sarzanese di adozione, dopo l’ottima stagione disputata alla guida dell’under 15, dove ha conquistato il terzo posto nel girone toscoligure e la Coppa Fisr della zona 4, oltre ad aver guidato la categoria under 17, la prossima stagione sarà l’allenatore e il responsabile della categoria under 13 del club rossonero. La società del Presidente Maurizio Corona schiererà tre squadre A-B-C, il tecnico che coordinerà tutte e tre le categorie porterà personalmente in pista la squadra A e B al suo fianco Nik Piccini che collaborerà con il tecnico e guiderà la formazione C.

“Personalmente sono molto felice che Claudio abbia accettato questa sfida, una sfida non facile, in quanto i 2013 due anno orsono, sotto la guida di Garcia, conquistarono il titolo di Campioni d’Italia Under 11, ma ripetersi non sarà compito semplice – esordisce il presidente Corona presentando il nuovo tecnico – De Mola per me è una garanzia, quando nel 2004 arrivò per la prima volta a Sarzana dissi che con l’arrivo di De Mola si avverava un mio vecchio desiderio che era quello di affiancare alla scuola hockeystica sarzanese quella di Giovinazzo, ricca di estro e fantasia. Va sottolineato che De Mola è un allievo di Massari, – continua il presidente – per tutti il “mister”, ora responsabile nazionale della SIPAR per la FISR, riconosciuto da tutto l’ ambiente come colui il quale ha portato l’ Hockey Italiano a livello mondiale. Sono inoltre contento che Nik Piccini, fresco del conseguimento del corso di primo livello, lavorando insieme a De Mola, possa continuare il prezioso lavoro iniziato quest’anno e possa arricchire il proprio bagaglio di esperienza, guidando la squadra C”.

Claudio De Mola va a sostituire Vianna alla guida della categoria Under 13, classe 2013-2014, per la stagione 2024/2025. il curriculum del tecnico, nato a Giovinazzo (BA) il 9 giugno 1975, vanta un curriculum hockeystico alquanto precoce. A soli 7 anni è campione d’ Italia nella sua categoria nella squadra del Giovinazzo e così sarà per altri tre anni consecutivi, oltre a vincere ben 6 Campionati di Coppa Italia. Nel 1994 viene convocato nella Nazionale Italiana dell’allora categoria Juniores. Dopo aver giocato per 3 anni in A1, per due in A2 e altri due in B, per motivi di lavoro sospende l’attività agonistica per alcuni anni. La riprende nel 2003 in quanto, trovandosi imbarcato sulla nave Scirocco di base a La Spezia, viene ingaggiato dal Ceparana, ma è costretto ad abbandonare il campionato per andare in missione nel Golfo Persico. La sua carriera di allenatore, dopo una breve parentesi a Giovinazzo nella categoria ragazzi, ha come fulcro l’ Hockey Sarzana. Nel 2004-2005 viene convinto dal Presidente Corona a guidare la formazione allievi e il tecnico pugliese si avvale della collaborazione del giocatore argentino Ariel Goransky, allenatore della formazione B. In quella stagione vince il Campionato Regionale Tosco Ligure ma alle finali nazionali viene eliminato al 1° turno ma, sempre nello stesso anno, vince il prestigioso Trofeo delle Regioni battendo in finale la rappresentativa dell’ Emilia Romagna, alla guida del solo Sarzana che rappresentava la Liguria. Nel 2005-2006 l’ Hockey Sarzana lo mette alla guida della squadra Primavera e la sua squadra, in quella stagione, annovera una serie di vittorie impressionanti andando dapprima a stravincere il campionato Tosco-ligure e alle finali nazionali perdendo la finalissima per il titolo italiano contro il Sandrigo, ma sempre nello stesso anno vince ancora il prestigioso Trofeo delle Regioni battendo in finale la rappresentativa del Veneto. Nel 2006-2007, alla guida della formazione under 17, si qualifica alle Finali Nazionali di categoria chiudendo al quarto posto a livello nazionale. Nel 2007- 2008 guida l’under 13 e sfiora per un soffio la conquista delle finali nazionali. Nel 2008-2009 ancora alla guida dell’ under 13 e dell’ under 15. Alla fine di quella stagione, per motivi personali, rassegna le dimissioni. Nel 2010-2011 allena il Forte dei Marmi Under 13, nel 2011-2012 è alla guida della formazione under 17 dell’ AS Viareggio, dove svolge un ottimo lavoro, ma nonostante la conferma da parte della società viareggina, De Mola decide per il suo ritorno a Sarzana, nel 2012-13 guida la formazione under 13 dell’ Hockey Sarzana al terzo posto in Coppa Italia in categoria under 13. Poi ancora Viareggio e dopo un lungo stop sino alla chiamata del presidente Corona la scorsa stagione. Consapevole di avere tra le mani un potenziale non indifferente, con elementi di notevole valore tecnico, Campioni d’ Italia under 11 nonché tutti i 2014 che in questa stagione sono arrivati ad un solo punto dalle finali nazionali della categoria under 11, che con il nuovo regolamento in essere da questa stagione, avrebbero centrato. De Mola non nasconde che il suo obiettivo è cercare di bissare il titolo di Campione d’Italia.

