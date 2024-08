Sull’ipotesi di un corso di laurea sulle tematiche della portualità e della logistica si può ragionare anche per quanto riguarda l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, anche se per il momento la questione non è ancora finita sulla scrivania del presidente Mario Sommariva. Lo spiega a CDS lo stesso numero uno di Via del Molo, interpellato in proposito soprattutto per quel che riguarda il tema delle risorse, indubbiamente necessarie per portare l’Università di Genova a valutare la proposta, e quello degli spazi, sollevato dagli studenti nell’ultima seduta di commissione consiliare.

“E’ un tema sul quale riflettere. Come Autorità di sistema portuale finanziamo già annualmente Promostudi con 200mila euro e sosteniamo l’attività della formazione in ambito portuale per un importo che quest’anno si è aggirato intorno ai 150mila euro, contribuendo allo sviluppo di un piano organico formativo sul modello di ciò che avviene nei Paesi del Nord Europa”, dichiara Sommariva.

Per quel che riguarda gli spazi in più ritenuti necessari dagli studenti del Polo Marconi per l’avvio di un nuovo corso di laurea la mente corre alla palazzina di Viale San Bartolomeo che l’Adsp sta predisponendo per ospitare le attività formative rivolte al personale del porto.

“Non è escluso che si possano trovare soluzioni all’interno della struttura anche se non è destinata a corsi universitari. Se verremo coinvolti nel dibattito valuteremo il da farsi”.

La porta quindi non è chiusa, ma il dibattito è ancora a uno stato embrionale. Occorrerà tempo prima che si possa comprendere se la proposta sostenuta dalla comunità portuale spezzina potrà concretizzarsi o se rimarrà un sogno nel cassetto.

L’articolo Corso di laurea su portualità e logistica, Sommariva: “Tema sul quale riflettere” proviene da Città della Spezia.

