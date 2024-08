Dal 16 al 18 agosto c’è “Vezzano Music Festival”

Si terrà dal 16 al 18 agosto prossimi il Vezzano Music Festival che per tre serate animerà diversi luoghi del comune della Val di Magra. Si partirà il 16 agosto alle ore 19.00 con Puccini Band and guys in località Montallegro mentre alle 21.30 nella chiesa di Santa Maria si esibiranno Alda Dizdari, Luca Cosi e Federica Cerizza. Il giorno successivo alle 19.00 toccherà a Classic Stories a Villa Carozzo mentre alle 21.30 nel sagrato della chiesa di Nostra Signora del Soccorso ci saranno i Bocobones. Chiusura il 18 con Voci di luna alle 19.00 in piazza Castello e The Beat Peace alle 21.30 nello stesso luogo.

