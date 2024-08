Iren, Pd: “Dopo Signorini società senza un nuovo ad, Genova non è rappresentata”

Genova. Il Pd ligure e genovese torna sul problema rappresentato dalla mancata nomina di un nuovo amministratore delegato di Iren, dopo il licenziamento di Paolo Emilio Signorini – espressione del Comune di Genova – per via dell’inchiesta per corruzione. I dem, con una nota del segretario regionale Davide Natale e di quello genovese Simone D’Angelo, chiedono una commissione d’urgenza sul tema e l’intervento degli altri Comuni azionisti della multiutility.

“Le parole del presidente di Iren Luca Dal Fabbro confermano non solo il venir meno di qualsiasi ruolo di Genova e della Liguria nella gestione di una delle più importanti multiutility italiane, di cui è il principale azionista, ma anche che la necessaria nomina di un nuovo amministratore delegato non sia incredibilmente all’ordine del giorno, condannando nei fatti Genova e la Liguria all’irrilevanza all’interno dell’azienda”, si legge nella nota.

