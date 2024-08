Lavori sulla Sp34, Balestrino a rischio isolamento per 15 giorni. Il sindaco: “Un ponte temporaneo per far fronte ai disagi sanitari”

Balestrino. Un tavolo tecnico con la istituzioni per valutare tutti insieme le conseguenze (e le contromisure da attuare) per fronteggiare la chiusura della Sp34 e, secondariamente, il coinvolgimento del Genio Civile per la costruzione di un ponte temporaneo per “aggirare” il tratto chiuso. Sono queste le richieste avanzate dal sindaco di Balestrino Stefano Saturno e dalla sua giunta comunale, che

“Come noto – ricorda Saturno – la Provincia di Savona ha ottenuto un contributo ministeriale nell’ambito del Piano Dm Ponti 225/21 per l’annualità 2022 per la messa in sicurezza della Sp34 al Km 3+300: il contributo è finalizzato a lavori di adeguamento idraulico e ricostruzione delle tombinature. In vista dei lavori, che inizieranno il 30 settembre e comporteranno la chiusura totale della strada per una quindicina di giorni, io e la mia giunta abbiamo evidenziato le possibili criticità alle istituzioni, chiedendo in particolare al prefetto di Savona l’apertura del centro coordinamento soccorsi”.

