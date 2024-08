L’ex senatore Grillo: “Impedire a ogni costo il potenziamento di Panigaglia. L’impianto deve essere trasferito al largo”

“Il potenziamento del rigassificatore di Panigaglia va impedito ad ogni costo. L’impianto va anzi portato al più presto fuori dal Golfo della Spezia. I sindaci della Spezia, Lerici, Porto Venere e la Regione Liguria devono fare fronte comune e, seguendo il modello di Rovigo, devono impegnarsi a trasferire a 6 miglia dalla costa ligure il rigassificatore che dagli anni ’50 fornisce energia per tutto il Centro Nord”. Lo afferma in una nota l’ex senatore di Forza Italia Luigi Grillo, candidato alle recenti elezioni europee per il partito azzurro.

“E’ solo un problema di costi e di volontà politica – prosegue Grillo -. Stiamo parlando di un impianto industriale di proprietà della Snam del gruppo Eni, ente di Stato, che ogni anni produce utili milionari. Credo possibile che di fronte ad una iniziativa unitaria dei tre Comuni e della Regione sia possibile realizzare questo obiettivo”.

