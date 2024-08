Luoghi della musica: Enzo Decaro con Claudio Piastra alla chitarra in “Platero y yo” al Ponte di Arcola

Venerdì 9 agosto alle ore 21.15 nella località Ponte di Arcola nei Giardini del Parco di Via Valentini , si terrà l’imperdibile spettacolo “Platero y Yo ” con il celebre attore e regista Enzo Decaro che proporrà letture tratte da uno dei più bei libri della letteratura spagnola di Juan Ramon Jiménez , con una selezione dei più suggestivi brani tratti dai 28 che compongono l’opera omonima, scritta dal compositore fiorentino Mario Castelnuovo Tedesco , eseguiti dal bravissimo chitarrista Claudio Piastra.

Il concerto è uno degli appuntamenti del XXX Festival provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando “Cultura plurale e sostenibile” e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

Platero y Yo del grande poeta in ombra , Juan Ramòn Jiménez (Premio Nobel per la letteratura 1956), più che un divertimento, il libro lentamente maturato per molti anni, dal 1907 al 1916 (data della pubblicazione) è il ritratto interiore di un lirico che aveva fatto della continua interrogazione della vita e del mondo la sua regola. A ben guardare, più che di un monologo poetico, si tratta di un dialogo fra il poeta e la natura.

L’ esecuzione del melologo è una selezione dei più suggestivi brani tratti dai 28 che compongono l’opera omonima, scritta dal compositore fiorentino Mario Castelnuovo Tedesco (1895-1968), a due anni dalla morte del poeta, nel 1960. Autore prolifico e di grande talento, sue sono alcune delle composizioni più importanti del repertorio chitarristico novecentesco. Platero y yo spicca per singolarità essendo concepita per voce recitante e chitarra, un vero e proprio duo, dove la parola viene trattata anche sotto l’ aspetto musicale, con una precisa scansione nel tempo, fino a creare un affascinante, quanto complesso intreccio tra le parti. La lettura musicale, complicata ma allo stesso tempo scorrevole, a volte si sofferma sulla descrizione degli eventi, altre volte sugli umori o stati d‘animo che questi provocano, esaltando alla fine del percorso il rapporto intimo, e alla pari, tra i due protagonisti compagni di “viaggio”.

L’attore e regista Enzo Decato, è nato a Portici, dopo gli studi classici , ottiene la laurea in Lettere moderne presso l’Università Federico II° di Napoli. Docente di Scrittura creativa in varie università italiane (Facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università di Salerno e Teramo le più recenti).

La sua carriera di autore e attore si divide tra teatro, televisione e cinema. Dopo le prime esperienze giovanili in palcoscenico fonda con Lello Arena e Massimo Troisi il trio comico “La Smorfia”. L’esordiotelevisivo arriva nel 1977 con lo show di RaiUno Non Stop (Maschera D’Argento), seguito da La sberla (1978), Luna Park (1979) Effetto smorfia (1980), Bum Bum all’italiana (1982) e Come quando fuori piove(1984). Sempre per il piccolo schermo, ha preso parte ai film tv: “Quando ancora non c’erano i Beatles” (1988) di Marcello Aliprandi, Gioco perverso (1992) di Italo Moscati, Il grande fuoco (1994) di Fabrizio Costa e Costanza (1997) di Gianluigi Calderone. Nel 1998 è protagonista nella serie, in onda su Rai Uno, “Una donna per amico” (prima e seconda serie) tra le prime fiction seriali di successo.

In ambito cinematografico intensa la sua attività sia come regista ha diretto Prima che sia troppo presto (1982) Terne, Nastri D’Argento e David di Donatello, Io Peter Pan (1989) – Premi Cicae per il Cinema Europeo e Ladri di futuro (1990), come attore (Scirocco (1986) di Aldo Lado, Fiori di zucca (1988) di Stefano Pomilia, L’amore molesto (1994) di Mario Martone, Vrindavan Film Studios (1995) di Lamberto Lambertini, Le mani forti (1996) di Franco Bernini e Fiabe metropolitane (1997) di Egidio Eronico. Autore del Soggetto e Sceneggiatura de IL QUARTO RE con la regia di S.Reali (1997) e “Amore con la esse maiuscola” regia di P.Falcone (2001).Nel 2003 è sul set di “Madre Teresa” (regia di Fabrizio Costa) e dello sceneggiato di Rai Uno “Orgoglio 1 e 2” (diretto da G.Serafini e V. De Sisti). Nel 2004 lo vediamo ancora in tv con “Noi” (P. Exacoustos) e “Questo è amore” (L. Manfredi). Nel 2005 veste i panni dell’ adorabile marito di Veronica Pivetti nella fiction “Provaciancora prof”, è il commissario Rinaldi ne “La Provinciale”, per la regia di P. Pozzessere e nella 2° serie de“L’ultimo rigore2” con la regia di S.Martino, è nuovamente l’ allenatore alle prese con il dietro le quinte, non sempre limpido, del mondo calcistico. Nel 2006 ritorna con la seconda serie di “Provaci ancora Prof2”. Il 2007 èl’anno di due fiction in cui interpreta personaggi forti e di grande presa sul pubblico: Era mio fratello, (C. Bonivento) e La terza verità (S. Reali) premiate con ottimi ascolti. Nel 2008 “Provaci ancora Prof3” e il film per la tv “Una Madre” diretto da Massimo Spano. Nel 2010 interpreta con Sofia Loren il film tv “La mia casa è piena di specchi” diretto da Vittorio Sindoni. Nel 2011 prende parte al progetto curato da Massimo Ranieri che riporta in televisione, su Rai Uno, le commedie di Eduardo De Filippo. Lo vediamo infatti in “Napoli Milionaria”, “Sabato Domenica e Lunedì” e “Questi Fantasmi”. Con la regia di Fabrizio Costa è protagonista de “La vita che corre” film tv di carattere sociale per rai uno. Per il 2012 ancora la commedia eduardiana per Rai uno con “Sabato, Domenica e Lunedì” sempre con la regia di Massimo Ranieri e “Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti” diretto da Ricky Tognazzi. Nel 2013 è protagonista de “La trilogia degli anni spezzati- L’ingegnere” con la regia di Graziano Diana. Nel 2015 ancora accanto a Veronica Pivetti per la sesta serie di Provaci ancora prof mentre nel 2016 è con Gigi Proietti ne “Una pallottola nel cuore 2″ per la regia di Luca Manfredi e ancora per nell’ultima serie la Settima di Provaci ancora Prof. Protagonista nel 2019 con Sabrina Feriali del Film TV “L’amore strappato” regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo.

Per il Teatro si è dedicato negli ultimi anni alla rilettura di alcuni classici del Pensiero: “il Viaggio di Enea” dall’Eneide di Virgilio – “Il folle volo” dall’Odissea di Omero- “Processo a Socrate” con la scrittura scenica di Alessandra Pizzi, non escludendo però la drammaturgia contemporanee: “Diamoci del tu” di Norm Foster con Anna Galiena e “Lettere D’amore” di R Guinea con Barbara De Rossi, entrambe commedie dirette da Emanuela Giordano. E in particolare per la produzione I due della città del sole ha portato “In arte Totò” realizzato insieme alla figlia Liliana De Curtis (2017) e “Non è vero ma ci credo” di Peppino De Filippo con la regia di Leo Muscato nel 2019 e attualmente ancora in tournée. Nel 2021 abbiamo potuto vederlo nel film candidato agli oscar “E’ stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino. Tra i soci fondatori del Nuovoimaie e di Agis Scuola, è membro della ItalianAttori (Rappresentativa Nazionale di Calcio per la Solidarietà). È Cavaliere ufficiale e Commendatore della Repubblica Italiana per meriti artistici. Accademico del cinema italiano.

Il chitarrista Claudio Piastra, nato a Parma , ha tenuto più di 1000 concerti in Festivals e rassegne internazionali in tutto il mondo sia come solista che collaborando con orchestre e direttori fra cui: Grande Orchestra di Stato di San Pietroburgo, Filarmonica di Bruch, Mettensis Simphony Orchestra, I Solisti del Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra Sinfonica A. Toscanini, Orchestra del Teatro Regio di Parma, National Academic Great Opera Theatre della Bielorussia, Orchestra Filarmonica della Calabria, Orchestra Sinfonica di Bari, MAV Orchestra di Budapest, Orchestra Filarmonica della Calabria, Mitteleuropa Orchestra, Filarmonica di Batumi, J. M. Rodilla, C. Scimone, G. Neuhold, P. Csaba, A. Smirnov, P. Borgonovo, M. Santorsola, P. Guarino, A. Galanov A. Smirnov, A.Campori, L. Zechner, H. Soudant, C.F. Farncombe, David Mukeria.

Vanta inoltre importanti collaborazioni nella musica da camera e fra gli altri si è esibito con: Ilya Grubert, Georges Kiss, Alirio Diaz, St. Petersburg Quartet, Candida Thompson, Vincenzo Balzani, Quartetto Viotti, Dima Ferschmann, David Watkins, Vladimir Mikulka, Gregor Horsh, Franco Mezzena, New Guitar Trio (Carlos Bonell, Flavio Cucchi) e Maxence Larieau. Numerose sono le sue partecipazioni a programmi televisivi e altrettanto frequente è la sua presenza in trasmissioni radiofoniche che spesso gli hanno dedicato programmi monografici.

Titolare di cattedra presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Achille Peri” di Reggio Emilia, tiene regolarmente Master di perfezionamento in Italia e all’estero. Dal 2010 direttore artistico-musicale dell’ Accademia di Belle Arti Tadini di Lovere (Bergamo), del Festival Onde Musicali sul Lago d’Iseo e della Rassegna “A Tu per Tu” presso la Rocca di Sala Baganza (Parma).

Il concerto è organizzato dall’ Associazione Musicale “Il Pianoforte” e si avvale inoltre del contributo del Comune di Arcola.

Il concerto è ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti senza prenotazione.

Il programma generale del Festival è consultabile sul sito: https://iluoghidellamusica.onweb.it/it

oppure sulla pagina facebook iluoghidellamusica.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com