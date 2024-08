Meteo, sulla Liguria sole e temperature in lieve calo (ma aumenta l’umidità): possibile qualche nuvola nel pomeriggio

Liguria. Non si placa il caldo sull’Europa sud-occidentale, tuttavia con qualche disturbo alle medie quote che favorirà lo sviluppo di fenomeni convettivi nelle ore pomeridiane su Liguria e nord Italia in generale.

Secondo il Centro Limet, oggi martedì 6 agosto avremo cieli prevalentemente soleggiati fino alle ore centrali della giornata sulla Liguria, con qualche cumulo presente nelle zone interne della regione. Nel pomeriggio prosegue il bel tempo sui versanti costieri, mentre si svilupperanno fenomeni convettivi su Alpi Liguri, Val Bormida e Valli Trebbia/Aveto; nel tardo pomeriggio possibile copertura nuvolosa alta in discesa dal Piemonte occidentale specialmente sul centro della regione.

