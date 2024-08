Nirsevimab, Brunetto (Lega): “Liguria tra le prime in Italia a utilizzare anticorpo monoclonale per i bimbi contro virus respiratorio sinciziale”

Genova. “Grazie al proficuo lavoro della II commissione Salute e Sicurezza sociale e a quello della giunta regionale e di Alisa, dal prossimo autunno in Liguria sarà disponibile il Nirsevimab, nuovo anticorpo monoclonale utilizzato per la prevenzione del virus respiratorio sinciziale umano (RSV), che è la principale causa nel mondo di infezioni respiratorie come bronchiolite e polmonite nei neonati e nei bambini nel primo anno di vita. L’offerta è rivolta ai nuovi nati durante il periodo di circolazione virale, da novembre a marzo, e ai bimbi durante la loro prima stagione epidemica. Si tratta di un altro passo in avanti di Regione Liguria, una delle prime in Italia ad adottare il nuovo farmaco, per garantire prevenzione e cure sempre più adeguate ai nostri pazienti”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

