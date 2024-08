Olimpiadi, nuoto artistico: Italia settima dopo il libero

Parigi. Gli animali della giungla. Nessun tema poteva essere più appropriato per l’Italia in questo momento. Nella seconda giornata del torneo olimpico di nuoto artistico. Ventiquattr’ore dopo la delusione per la classifica stravolta, post riscorso vinto da Giappone e Stati Uniti, le azzurre si presentano alla routine free ancora più affamate e con la voglia di azzannare l’acqua. Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino hanno lavorato molto a questo esercizio, insieme al direttore tecnico Patrizia Giallombardo e al tecnico responsabile delle squadre Roberta Farinelli.

Ci tengono particolarmente. Lo hanno presentato per la prima volta in assoluto. Sono apparse brillanti, soprattutto nella prima e forse un po’ affaticate nel finale. Come riporta Federnuoto, questa volta sono quarte ad esibirsi, dopo l’Egitto e prima di Canada, Messico e delle quattro che le precedevano nel tecnico. Prendono un BM nel terzo movimento acrobatico, la piattaforma, e con 326.1500 totalizzano 603.9804 e restano dietro alla Francia. Il Canada osa, rischia, non sbaglia ma viene ripagata da un coefficiente molto alto: ci supera (343.6854) e sale a 606.1662 punti.

