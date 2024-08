Ondate di calore, a Spotorno predisposti punti di refrigerio e di sosta all’interno di locali climatizzati

Spotorno. L’Amministrazione Comunale di Spotorno, in collaborazione con la P.A. Croce Bianca, il Centro Sociale Anziani Polivalente Spotorno e la R.P. Opera Pia Siccardi Berninzoni ed AIB come risposta alle ondate di caldo previste per il mese di agosto, ha predisposto, in favore di tutta la cittadinanza, una rete di punti di refrigerio e punti sosta presidiati all’interno di locali climatizzati.

Tutti i soggetti fragili e/o in difficoltà, date le elevate temperature, potranno trarre sollievo presso le seguenti sedi:

· Croce Bianca – Via Venezia, 36 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

· Casa del Turismo, presso Giardini Lungomare Marconi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00

· Centro Sociale Anziani Polivalente Spotorno – presso Parco Monticello dalle ore 14.00 alle ore 17.00 (e ven e sab 10-12)

· R.P. Opera Pia Siccardi Berninzoni – Via Verdi 33 dalle ore 8.00 alle ore 21.00

· Comune di Spotorno– Pza Carlo Stognone 1, LUN-VEN dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – MAR e GIO 9.00-16.00

