Panigaglia, Ugolini: “Dichiarazioni Peracchini pura propaganda. Ecco cosa può fare se vuole dimostrare contrarietà a impianto”

“Le dichiarazioni del presidente della Provincia sul rigassificatore di Panigaglia? Pura propaganda”. Lo afferma in una nota Paolo Ugolini, consigliere regionale del Movimento cinque stellle, che prosegue: “Il presidente cita due risultati rilevanti raggiunti dalla sua amministrazione: aver contestato lo sbarco delle autobotti cariche di Gnl nella zona di Pagliari; e aver concordato con GNL Italia tecniche di riduzione drastica delle emissioni fuggitive di metano dall’impianto. La verità è un’altra. Intanto, lo sbarco delle autobotti con Gnl è stato approvato anche dalla Provincia e dal Comune di Spezia. Quindi le autobotti dopo lo sbarco da qualche parte passeranno e creeranno comunque un rischio incidentale, speriamo solo potenziale. L’unico rischio evitato sarebbe stato quello di impedire lo sbarco, ad esempio sollevando la incompatibilità dello stesso con il piano regolatore portuale vigente. Due: la riduzione di emissioni di metano dal rigassificatore non è prodotto di chissà quale vittoria strappata dalla Provincia a GNL Italia, bensì frutto prima di tutto del nuovo regolamento UE che impone obblighi drastici di riduzione delle emissioni di metano rigassificatori compresi. E poi: anche se si realizzasse la drastica riduzione di emissioni prevista dal regolamento UE e annunciata dal presidente della Provincia, occorrerebbe considerare altre emissioni fuggitive in sede di scarico delle navi gasiere e di trasbordo del Gnl e di bunkeraggio marittimo. Su questo per ora la partita è tutta da giocare come dimostrano studi autorevolissimi delle Agenzie internazionale per l’energia e per le fonti rinnovabili”.

Prosegue l’intervento di Ugolini: “I risultati decantati dal presidente della Provincia, al netto di luci ed ombre, si inseriscono in una serie di decisioni che serviranno solo a consolidare la presenza del rigassificatore nel golfo spezzino, in un sito peraltro che se venisse deciso oggi non passerebbe sicuramente la procedura della normativa Seveso III. Non solo: questi presunti risultati serviranno a riempire il nostro Golfo di Gnl che con le esigenze energetiche del Paese c’entrano poco”; Ugolini invita poi il presidente Peracchini “a spiegare come sarebbero stati approvati i progetti di sbarco delle autobotti cariche Gnl nel porto di Spezia benché sia stata ‘aggirata’ la normativa ambientale più rigorosa. Per non parlare del mancato aggiornamento del piano di emergenza esterna del rigassificatore, che non considera questa attività”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com