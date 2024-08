Parigi 2024, l’Italvolley scrive la storia: per la prima volta le azzurre parteciperanno ad una semifinale olimpica

Parigi. Una serata da incorniciare per l’ennesima pagina di storia dello sport italiano. L’Italvolley femminile per la prima volta parteciperà ad una semifinale dei Giochi Olimpici. Prosegue il momento d’oro della pallavolo azzurra che, dopo aver conquistato svariati titoli internazionali negli ultimi anni, può ora provare con forza a centrare il sogno di ogni atleta: l’oro in una rassegna a Cinque Cerchi.

Una prova sublime ha permesso a Danesi e compagne di superare con un netto 3-0 la temibilissima Serbia assicurandosi così un risultato mai riscontrato in precedenza.

