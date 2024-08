Liguria. Peste Suina Africana, 3 i nuovi casi accertati in Liguria: le positività complessive, da inizio emergenza ad oggi, salgono a 1.669. Sono 1.007 i casi positivi in Liguria e 662 in Piemonte.

I tre casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, una a Genova (258 casi totali), uno a Lumarzo (22), uno a Serra Riccò (24).

» leggi tutto su www.ivg.it