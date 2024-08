Prete arrestato per violenza sessuale “socialmente pericoloso”. La giudice: “Sieropositivo, ha avuto rapporti non protetti con la vittima”

Finale-Genova. Andrea Melis, il sacerdote genovese ed ex preside dell’istituto Assarotti di Genova, arrestato per violenza sessuale su minore è sieropositivo da circa dieci anni e nonostante questo ha avuto con la giovanissima vittima sempre rapporti non protetti. Questo secondo la gip Milena Catalano lo rende ancora più pericoloso socialmente e per questo ne ha disposto l’arresto ai domiciliari.

“La pericolosità – scrive la giudice nell’ordinanza – è ancora maggiore se si pensa al fatto che è portatore di HIV e che ha intrattenuto tutti i rapporti” con un ragazzino che nel 2021 non aveva nemmeno 13 anni “senza alcuna precauzione e quindi esponendolo al pericolo di Aids”.

» leggi tutto su www.ivg.it