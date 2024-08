Recco: domenica 11, Paolo Jannacci ricorda il grande papà Enzo

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Da domani, mercoledì 7 agosto, sono aperte le prenotazioni per assistere all’evento musicale a ingresso gratuito “La città di Recco omaggia Enzo Jannacci”, in programma l’11 agosto nella piazza Nicoloso, con inizio alle ore 21.30. Il progetto “E-20/24”, con la direzione artistica del maestro Angelo Privitera, offre un’opportunità unica per esplorare la vita e la musica di Enzo Jannacci, definito da Paolo Conte come “il più grande cantautore italiano”. Un evento che promette di riportare alla luce le molteplici sfumature di Jannacci, un artista che, a undici anni dalla scomparsa, continua a sorprendere e affascinare con il suo stile unico stralunato, surreale. Sul palco il figlio Paolo Jannacci, al pianoforte, e Giorgio Verdelli regista del docufilm “Vengo anch’io”, che sarà proiettato nel corso della serata.



““Dopo il grande successo del concerto di Luca Barbarossa, apriamo di nuovo la piazza del Comune per una lunga serata musicale, ad ingresso gratuito – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – per celebrare insieme la prosecuzione dell’estate. La musica è emozione. Sarà una bella serata dedicata alla sublime leggerezza di Jannacci”.

