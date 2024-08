Regionali, nel centrosinistra si cerca di sciogliere i nodi: “Se il candidato è Orlando non si perda tempo”

Liguria. Ancora non si sa se le elezioni regionali in Liguria, dopo le dimissioni di Giovanni Toti, saranno il 28-28 ottobre o qualche settimana dopo, a novembre, in caso di accorpamento con le elezioni in Emilia Romagna e Umbria. Tuttavia, per parte del centrosinistra, questo mese di agosto sembra un periodo di tempo troppo lungo per non sfruttarlo in una logica di campagna elettorale.

Bene i temi, bene i “tavoli allargati” annunciati dal Pd e che dovranno portare un contributo al programma della coalizione, ma c’è chi scalpita e teme che l’attendismo sulla definizione del nome del candidato – quello in pole è ovviamente Andrea Orlando – possa apparire come incomprensibile agli elettori.

