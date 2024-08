Regionali, Tajani lancia Bagnasco: “Ha molti consensi”. Toti vede Salvini: “Vogliamo vincere”

Roma. Si sposta nella capitale il baricentro della politica ligure, in fermento dopo le dimissioni di Toti che hanno aperto la corsa alle elezioni regionali. Proprio l’ex governatore, alla sua prima trasferta dagli arresti domiciliari, ha incontrato in mattinata Maurizio Lupi e Matteo Salvini, leader di Noi Moderati e Lega, poi in pomeriggio Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia). Di certo non si deciderà oggi il candidato del centrodestra – anche perché sarà imprescindibile un confronto diretto tra leader nazionali – ma il tema è sul tavolo e Toti vuole dare le carte.

Tra le novità da registrare c’è la sponsorizzazione di Antonio Tajani per l’ex sindaco di Rapallo e segretario regionale Carlo Bagnasco: “Noi siamo sempre pronti a discutere, le candidature devono essere condivise. Noi cerchiamo il candidato vincente, non è una questione di appartenenza. Di fronte all’indisponibilità di Rixi, che era un nome certamente autorevole, abbiamo detto che c’erano altri nomi, compreso quello di Bagnasco, che ha anche molti consensi secondo gli ultimi sondaggi. Ne parleremo quando si farà il tavolo, siamo pronti ad ascoltare tutti senza pregiudizi nei confronti degli altri, ma non vogliamo neanche pregiudizi nei nostri confronti“.

