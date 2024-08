Salva Ferrer torna a Follo dopo le cure per il linfoma di Hodgkin

C’è un sorriso in più al centro sportivo di Follo ed è il più atteso di tutti in casa Spezia. Salva Ferrer da questa mattina torna a respirare l’aria di casa e a vivere lo spogliatoio dopo aver terminato i cicli di cure per il linfoma di Hodgkin. Il difensore spagnolo inizia il percorso per ritrovare la forma atletica migliore dopo il lungo stop del calcio giocato.

L’annuncio della malattia era stato dato allo stesso Ferrer a fine novembre 2023, mentre si trovava a Cipro, in prestito all’Anorthosis Famagosta. Il calciatore era poi tornato in Spagna per affrontare le terapie. Si era rivisto alla Spezia ad aprile, mentre affrontava la fase finale delle cure. In estate ha postato più di un’immagine del suo ritorno all’attività fisica, a dimostrazione della volontà di riprendere il filo della carriera calcistica che lo ha portato a toccare le 50 presenze in serie A.

