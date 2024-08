“Sulla barca ci andava anche il Pd, non solo Toti”: Calenda non ci sta e spara a zero sul campo larghissimo

Liguria. Mentre Giovanni Toti è in missione a Roma per avviare le trattative col centrodestra e nel centrosinistra cresce l’impazienza per il lancio della candidatura di Andrea Orlando, a gettare benzina sul fuoco della politica ligure ci pensa il leader di Azione Carlo Calenda: “Non accetteremo un’agenda giustizialista – dice ad Agorà Estate – perché quel problema del porto ce l’aveva anche il Pd prima, ma è stato graziato dalla magistratura. Non ci andava solo Toti sulla barca e lo sapete benissimo“.

Parole tutt’altro che distensive nei confronti di quelli che in teoria sarebbero gli alleati, ai quali si rinfaccia il pranzo sullo yacht di Spinelli con la partecipazione dell’ex governatore Claudio Burlando e del consigliere regionale Armando Sanna. Il senatore premette infatti che “dobbiamo cercare un’alleanza e la cercheremo ovviamente partendo dalle opposizioni“, ma poi elenca i suoi veti: anzitutto il giustizialismo, ma anche “la questione delle infrastrutture, tema centrale della Liguria” che vede sinistra e M5s su posizioni molto distanti.

