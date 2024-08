Summer nights: a Brugnato 5Terre Outlet Village la serata di San Lorenzo è con Clara

Sabato 10 agosto, a partire dalle 21.00, per il quinto appuntamento delle Summer Nights, a Brugnato 5Terre Outlet Village saranno protagoniste con Radio Number One, la musica e le parole di Clara.

La notte di San Lorenzo sarà illuminata dall’esibizione di una delle nuove stelle del panorama musicale e artistico italiano, volto noto della serie tv “Mare fuori” e protagonista al Festival di Sanremo 2024 con la canzone “Diamanti grezzi”. Clara si racconterà al microfono della voce di Radio Number One Vittoria Marletta, in un’intervista che toccherà tutti i momenti più significativi della sua carriera. L’intero evento live verrà poi trasmesso in radio domenica 11 agosto alle 21.00.

