Torna il progetto “IntegrAzioni”: affidamento a Mondo nuovo, il Comune realizzerà percorsi specifici

Il Comune della Spezia, in qualità di partner sostenitore, ha confermato l’adesione al progetto “IntegrAzioni Ambienti Inclusivi” affidato quest’anno a Mondo nuovo Caritas. Il progetto IntegrAzioni è nato grazie al protocollo d’intesa siglato nel 2016 da Fondazione Carispezia con Caritas Diocesana La Spezia – Sarzana – Brugnato, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Confagricoltura e Confederazione Italiana Agricoltori. Nel corso degli anni il Progetto ha visto un cospicuo aumento dei partner sostenitori, oggi ne coinvolge circa 80 e offre percorsi di integrazione socio-lavorativa in differenti ambiti: agricoltura, viticoltura, ripristino dei muretti a secco, manutenzione del territorio, nautica e ristorazione. Tra il 2016 e il 2023, sono stati effettuati 600 colloqui, 106 corsi di formazione, 650 percorsi formativi, 207 tra borse lavoro e tirocini, e sono state create due imprese sociali: Il Cedro e Il Sicomoro. Circa 100 persone hanno partecipato, in media, annualmente ai corsi formativi, 80 hanno stipulato contratti a tempo determinato e 35 a tempo indeterminato.

“Un progetto importante di solidarietà e reinserimento sociale che ha visto tante persone, che in passato hanno commesso errori, impegnarsi per il bene comune con attività dedicate alla cura e manutenzione del territorio, ma non solo. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Un sostegno concreto che ha consentito a soggetti in condizione di fragilità di ripartire e costruirsi una nuova vita fondata sul lavoro e sul rispetto verso la comunità tutta. Un ringraziamento a quanti, con grande dedizione, portano avanti questa iniziativa che l’Amministrazione sostiene fortemente.”

