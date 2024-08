Toti: “Superato il confine tra politica e giustizia”. E Salvini pensa a uno “scudo” per i governatori

Genova. “Credo che il muro di confine tra politica e giustizia sia squilibrato, e non da oggi, in favore della giustizia. Che la politica, intimidita da trent’anni di populismo e inchieste, abbia rinunciato a far valere molte sue prerogative e abbia messo in campo serie di leggi di cui non si può incolpare la magistratura ma la politica”.

Così l’ex presidente ligure Giovanni Toti – dopo aver incontrato a Roma gli esponenti di Noi Moderati – torna ad agitare la questione delle misure cautelari per le cariche elettive dopo l’inchiesta che lo vede imputato per corruzione e finanziamento illecito e che lo ha portato a dimettersi per riconquistare la libertà.

