Turista ha un malore in barca: conducente del tour pratica il massaggio cardiaco e lo salva, ma lui rifiuta di andare al Pronto soccorso

Ad Ester tremano ancora le mani perché sotto i suoi occhi, un turista americano ha avuto un malore improvviso e per un attimo ha temuto il peggio mentre si trovavano nelle acque di Riomaggiore. Si è svolto tutto in una manciata di secondi. La giovane, 32 anni, noleggia e conduce l’imbarcazione Angel of the sea accompagnando i turisti nel paradiso delle Cinque Terre. Questa mattina però, poco dopo le 11.30 l’incanto per una famiglia americana stava per distruggersi. Erano tutti a bordo della nave e mentre scattavano una foto al promontorio un urlo ha spezzato l’idillio: il padre di famiglia, di nemmeno quarant’anni, si è accasciato e non riprendeva i sensi.

La moglie si è accorta immediatamente della gravità della situazione e spaventatissima ha chiesto aiuto a chi comandava la barca. Ester compreso il momento ha iniziato a praticare il massaggio cardiaco. L’uomo si è ripreso. “E’ stato un momento difficile e mi tremano ancora le mani – spiega la conducente -. La moglie era terrorizzata e anche le loro bambine. Io non so dove ho trovato la forza ma sono andata avanti fino a che la situazione non è migliorata”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com