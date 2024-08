Aggressione in stazione a Sarzana: il minorenne accusato di tentato omicidio trascorrerà un periodo in comunità

In attesa dell’udienza fissata per il 19 dicembre, il giovane accusato di tentato omicidio per l’aggressione a un senzatetto nei giardini della stazione di Sarzana nella notte di Pasqua, trascorrerà un periodo in comunità per dare inizio ad un percorso di recupero. Nella giornata di ieri infatti la giudice del Tribunale dei minori Daniela Verrina ha accolto l’istanza presentata dagli avvocati Valentina Antonini e Giuliana Feliciani per la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti in una struttura alternativa. Per l’autorità giudiziaria infatti si è attenuato il rischio di reiterazione del reato anche grazie ai segnali positivi che il ragazzo avrebbe dato dopo una prima fase di custodia dietro le sbarre, palesando una piena consapevolezza della gravità del gesto compiuto nella notte fra il 30 e il 31 marzo scorso quando aveva mandato in fin di vita Felice Loaicono colpendolo con un paletto di ferro recuperato a breve distanza dal luogo dell’accaduto.

“Questa mattina abbiamo incontrato il minore trovandolo sereno e motivato – spiegano Antonini e Feliciani – per lui ora si apre una nuova fase che, auspichiamo, possa aiutarlo a superare una vicenda negativa dovuta ad una serie di fattori legati soprattutto ad un momento di fragilità emotiva come evidenziato anche dalle valutazioni fatte in questi mesi. Dopo la prima esperienza in carcere nella quale ha subito traumi che lo hanno segnato profondamente, grazie anche al supporto dell’Istituto penale per minorenni di Firenze e dei servizi territoriali è riuscito a superare quel momento. Abbiamo infatti trovato un ragazzo più maturo e consapevole che, tramite il Giudice, ha anche ribadito le sue scuse alla persona aggredita. Crediamo – concludono – che in un momento storico come questo sia positivo avere la certezza che il suo percorso avverrà in un contesto di piena socializzazione come quello che potrà offrirgli la comunità individuata”.

