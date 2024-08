Cinque Terre Photo Award, tempo fino al 31 agosto per inviare gli scatti

Il Cinque Terre Photo Award lancia la sfida ai cantori visivi del territorio compreso nei confini del Parco nazionale e Area marina protetta delle Cinque Terre. C’è tempo sino al 31 agosto per inviare le proprie fotografie: la partecipazione è libera, aperta a professionisti e amatori. Due le categorie: Genius Loci e Naturalia. Il concorso vede la collaborazione di Parco e Amp con Spazi Fotografici ed è patrocinato da FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, Touring Club Italiano e I Parchi Letterari Italiani. Una giuria selezionata sceglierà i migliori scatti singoli e le migliori serie fotografiche seguendo criteri non meramente estetici. I giurati, esperti del settore fotografico e della comunicazione, andranno infatti alla ricerca di qualità tecnica, coerenza tematica e, non in ultimo, originalità. A comporre la giuria, Donatella Bianchi, giornalista e presidente del Parco; Gilberto Benni, Head of Leica Classic Italy e di Leica Akademie Italy; Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale del Touring Club Italiano; Davide Di Gennaro, graphic designer e cofondatore dello studio TomoTomo; Sara Fregoso, fotografa; Davide Marcesini, fotografo e direttore di Spazi Fotografici; Stanislao de Marsanich, presidente de I Parchi Letterari Italiani; Alberto Luca Recchi, fotografo, scrittore ed esploratore subacqueo; Barbara Verduci, photoeditor del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

I premi sono arricchiti dalle numerose partnership: Spazi Fotografici, Leica Akademie, Pro Loco di Riomaggiore/Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, Cantina Cooperativa Cinque Terre e la Cantina Sassarini/A Scià, Diving Cinque Terre. In palio 1500 euro per i vincitori della sezione Genius Loci; per i secondi classificati, un pernottamento per due persone a Vernazza, una cena per due persone, una wine experience con la Cantina Cooperativa Cinque Terre e la Cinque Terre Card; per il terzo classificato, un voucher per un corso formativo Leica Akademie e una cena. Nella sezione Naturalia, in palio al vincitore 500 euro, al secondo classificato un pernottamento per due persone a Corniglia, una cena, una wine experience offerta dalla Cantina Sassarini / A scia’ e la Cinque Terre Card; per il terzo classificato, un voucher per un corso formativo Leica Akademie e una cena.

