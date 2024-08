Il Caerus Chamber Ensemble a Riccò per la penultima serata del Paganiniano

Festiva Paganiniano alla penultima serata, protagonista il Caerus Chamber Ensemble (Jonian Ilias Kadesha – violino, Pablo Hernan Benedì – violino, Lily Francis – violino/viola e Vashti Hunter – violoncello, Noam Greenberg – pianoforte) con musiche di H. Purcell, J. Wildmann, B. Martinů, G. Fauré, G. Tailleferre e N. Skalkottas. L’evento, realizzato in collaborazione con il Festival da Camera di Cervo, si terrà giovedì 10 agosto a Riccò del Golfo, Strada Mediovale /Madonna della Neve, alle ore 21.30. Il Caerus Chamber Ensemble è stato fondato a Berlino nel 2017. Ispirato a Caerus, un chiaro riferimento alla mitologia greca: Caerus rappresentava il momento giusto, l’attimo fuggente in cui le opportunità si presentano. Questo concetto è perfettamente incarnato dalla musica dell’Ensemble, che si caratterizza per un’interpretazione fresca, spontanea e piena di energia, capace di catturare l’essenza del momento presente. Costo biglietto euro 10,00 intero, euro 8,00 ridotto. Riduzione: • Soci della Società dei Concerti onlus, del Touring Club Italiano, del FAI (presentando tessera in corso di validità) Studenti fino a 25 anni (esibendo documento valido).

