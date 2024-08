Liguria: Presidenza della Regione, la Lega “schiera” i due Piana

Dalla Lega Liguria

Se la coalizione di centrodestra punta a un candidato politico per la Liguria, la Lega ha ben due candidati col profilo umano e politico adatto a ricoprire il ruolo di governatore. Sia Alessandro Piana, attuale presidente ad interim, che Alessio Piana, assessore allo Sviluppo economico, durante il loro mandato hanno dimostrato di possedere le qualità necessarie per guidare la nostra regione. Scelgano gli alleati se è meglio un imperiese come Alessandro o un genovese come Alessio.

