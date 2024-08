Dall’ufficio stampa di Giacomo Raul Giampedrone

Venerdì 9 agosto alle ore 11 sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone insieme al viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti Edoardo Rixi a Mezzanego, nell’entroterra del Tigullio, in occasione della conclusione dei lavori di demolizione del voltino sulla statale 586 da parte di Anas. Saranno presenti il sindaco Danilo Repetto e la responsabile Anas per la Liguria Barbara Di Franco.

