Moderne linee a pressione nella ‘zona franca’ di Santo Stefano, sopralluogo di Canale Lunense e sindaca

Una delegazione del Consorzio Canale Lunense, composta dal presidente Francesca Tonelli, dal direttore Corrado Cozzani e dal capo dell’Ufficio tecnico Andrea Bernava, ha effettuato un sopralluogo nella cosiddetta zona franca di Santo Stefano Magra, accompagnata dalla sindaca Paola Sisti, per esaminare il progetto di ammodernamento delle linee di irrigazione. Il progetto, nato dalla collaborazione tecnica di Consorzio e Comune, prevede la sostituzione dei sistemi di irrigazione a solco e a canaletta con moderne linee a pressione, coprendo con tubi interrati in polietilene un tratto di 2,5 chilometri, con l’intento di migliorare l’efficienza della distribuzione dell’acqua e ridurre gli sprechi fino al 70 percento. Queste opere sono possibili grazie a un finanziamento di 500mila euro ottenuto tramite i fondi regionali del Programma di sviluppo rurale. L’ingegner Andrea Bernava ha presentato il progetto: “L’intervento, escludendo le pause durante la stagione irrigua, durerà 180 giorni a partire dall’assegnazione del bando da parte del Comune”, ha spiegato Bernava a conclusione del sopralluogo.

“Ribadiamo l’impegno dell’amministrazione comunale nel supportare progetti con la preziosa collaborazione del Canale Lunense, per migliorare la qualità della vita e l’economia locale e in questo caso per garantire un servizio più efficiente agli agricoltori”, le parole della prima cittadina Sisti. “Esprimo soddisfazione – afferma il presidente Francesca Tonelli – per il finanziamento ottenuto tramite Psr, risorse importanti per la promozione dell’innovazione e la sostenibilità nell’ammodernamento delle infrastrutture irrigue, nonché per ottimizzare l’utilizzo di una risorsa così preziosa com’è l’acqua”.

