Olimpiadi, nuoto artistico: la squadra azzurra chiude all’ottavo posto

Parigi. La squadra del nuoto artistico chiude all’ottavo posto i XXXIII Giochi Olimpici estivi. Ci ha provato senza fare calcoli. Le nostre Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice, Francesca Zunino e la riserva Susanna Pedotti avrebbero meritato un epilogo differente e meritano una standing ovation per impegno e forza di volontà.

Come riporta Federnuoto, sono quarte ad esibirsi. Meglio così, la pressione è minore. Il tema dell’Acro è quello di Doha con un coefficiente da 26.450. Le maschere di Venezia non commettono errori, percorso netto e 241.9866 punti (160.3866 per gli elementi e 81.6000 per l’impressione) ma anche le francesi, prima di loro e nelle due routine precedenti, non sbagliano e rimangono davanti e con 886.6487 sono in corsa per una medaglia fino alla fine. Vince la Cina, già campione del mondo, che nuota con le stesse otto titolari di Doha, sfiorando i mille punti: 996.1389 grazie ai 283.6934 dell’acrobatico. Argento agli Stati Uniti e bronzo alla Spagna. Si torna a gareggiare venerdì 9 e sabato 10 agosto con tecnico e libero del doppio: 18 coppie con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero a rappresentarci.

