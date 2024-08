Parigi, pallanuoto: il Settebello cede all’Ungheria ai rigori

Parigi. Termina nei quarti di finale la corsa dell’Italia alle Olimpiadi 2024; gli azzurri, eliminati dall’Ungheria, giocheranno per il quinto posto.

La cronaca, riportata da Federnuoto. Partenza in salita per l’Italia, costretta nel primo parziale a ricucire due volte il doppio vantaggio dei magiari. In apertura Vogel è reattivo sul tiro in superiorità da parte del capitano Di Fulvio. L’Ungheria sblocca le marcature dopo due minuti di gioco con il tiro vincente di Manhercz (1-0) che poi raddoppia dai cinque metri. Occasione per il Settebello: Fekete commette fallo da rigore su Di Somma, ma Fondelli colpisce il palo. L’Italia accorcia le distanze con il tiro di Velotto (2-1) allo scadere dell’azione in sei contro cinque. L’Ungheria torna sul doppio vantaggio con Manhercz (3-1) che piega le mani di Del Lungo; il lungolinea perfetto di Velotto in parità numerica ristabilisce il -1 per gli azzurri. Ungheria avanti 3-2 alla fine del primo periodo.

