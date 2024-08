Per Marinella Spa “Comune inadempiente sul Pinqua”, Rampi: “Sarebbe inutile creare ostacoli a progetto che riguarda tutti”

La minaccia è importante, soprattutto se rapportata ai risvolti che potrebbe avere per il territorio: risolvere il contratto sul trasferimento delle aree da Marinella Spa al Comune di Sarzana con la conseguenza, per l’ente, di perdere il maxi finanziamento da 15 milioni di euro per la realizzazione del Pinqua, ultimissimo treno per la riqualificazione e il rilancio della frazione del litorale. La società in liquidazione infatti denuncia la “totale inadempienza” da parte del Comune nel portare a termine i contenuti delle linee guida approvate con la delibera di giunta del novembre scorso che, fra gli altri punti, prevedeva di “non pregiudicare il alcun modo l’interesse di Marinella Spa nel mantenere spazi destinati a parcheggio al servizio delle proprietà della società stessa nella frazione di Marinella” con la conseguente disponibilità dell’Amministrazione a “prevedere la ricollocazione su altre aree di proprietà della società stessa dei parcheggi attualmente esistenti su terreni dei quali è previsto l’acquisto da parte del Comune per l’attuazione dei progetti del PINQUA”. Impegno al quale si univa anche quello – previsto entro 60 giorni – di “costituire un tavolo con i tecnici al fine di esaminare in via preventiva le eventuali problematiche relative alla procedura di approvazione”. Cose che Marinella Spa (che al momento non intende intervenire ufficialmente) imputa al Comune di non aver portato a termine, prendendo in seria considerazione di valutare entro i prossimi quindici giorni con i propri legali se risolvere il contratto in essere – che farebbe venir mento la perimetrazione necessaria a Palazzo Roderio per tenere il finanziamento e proseguire con l’intervento – oppure concedere ulteriore tempo per arrivare ad una soluzione.

