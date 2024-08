Quiliano adesione alla rete delle “Città per la vita/Città contro la pena di morte”

Quiliano. Anche quest’anno il Comune di Quiliano conferma l’adesione alla Giornata Internazionale Città per la Vita – Città contro la Pena di Morte promossa dalla Comunità di Sant’Egidio, fondatrice della rete di Municipalità “Città per la Vita-Città Contro la pena di Morte” – Cities for life/Cities against the Death Penality”.

Giunta alla sua 23° edizione, “Città per la Vita” rappresenta la più grande mobilitazione contemporanea planetaria per indicare una forma più alta e civile di giustizia, capace di rinunciare definitivamente alla pena capitale, essa desidera valorizzare il ruolo necessario ed insostituibile delle Municipalità per tenere alta l’attenzione sui diritti umani e sul valore della vita, contrastando, al tempo stesso, il fenomeno della violenza diffusa in tanti contesti urbani.

» leggi tutto su www.ivg.it