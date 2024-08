Regionali, a fine agosto il candidato del centrodestra. Salvini: “In Liguria un test per rovesciare il governo”

Genova. Entro fine agosto – o al massimo ai primi di settembre – il centrodestra avrà il suo candidato presidente per le elezioni regionali. A scandire i tempi è sempre lui, l’ex presidente Giovanni Toti, che ieri ha fatto la spola a Roma tra leader o maggiorenti dei partiti nazionali per rinsaldare i buoni rapporti e garantire una continuità alla sua amministrazione e al suo movimento civico (che rappresentava il 22,6% degli elettori quattro anni fa).

A mettere il sigillo sulla giornata sono state le parole del vicepremier Matteo Salvini alla Festa della Lega Romagna a Cervia: “La sinistra ha provato in Liguria a fare un test nazionale per rovesciare questo governo“, ha detto riferendosi all’inchiesta per corruzione e finanziamento illecito che ha costretto Toti a dimettersi per uscire dagli arresti domiciliari. “Oggi ho incontrato quello che è stato per tre mesi prigioniero politico: il governatore della Liguria – ha premesso -. Stava bene, dopo tre mesi ai domiciliari se esci, se prendi un caffè, se parli con le persone stai meglio”.

