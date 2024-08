Regionali, centrosinistra in fibrillazione su Orlando ma primi indizi su chi sarà nelle liste

Genova. Anche se per il nome del candidato presidente della Regione del centrosinistra bisognerà aspettare ancora qualche giorno – i più ottimisti parlano addirittura di un annuncio pre Ferragostano – nei partiti si stanno già scaldando i motori sull’altra questione spinosa, quella delle liste.

Spinosa da due punti di vista, perché se da un lato c’è chi sgomita per puntare a un seggio in via Fieschi, dall’altro individuare decine di persone disposte a metterci faccia, impegno e anche soldi (le campagne sono costose, anche se sostenute dai partiti) senza magari una vera chance di passare è una missione ancora più difficile.

