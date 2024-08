Via Italiano, anche Nzola lascia la Fiorentina: andrà in Francia al Lens

Si chiude dopo solo un anno l’avventura di M’Bala Nzola alla Fiorentina. La seconda miglior cessione della storia dello Spezia, che lo scorso anno si accordò con i viola per un passaggio dell’angolano in Toscana per poco più di 12 milioni, vede Nzola pronto a salutare la Fiorentina nella stessa estate dell’addio del suo mentore, Vincenzo Italiano. Radiomercato racconta di un accordo ormai raggiunto tra i viola e il Lens, club francese, per il passaggio in prestito dell’attaccante, che non fa parte dei piani tecnici del nuovo allenatore Raffaele Palladino, che ha puntato su Moise Kean come suo nuovo numero 9. L’avventura alla Fiorentina di Nzola si chiude con 47 presenze e 7 reti tra tutte le competizioni.

