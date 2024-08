Accordo fra il Comune di Ameglia e il Parco per la manutenzione dei sentieri

La giunta di Ameglia ha approvato la stipula di un accordo di collaborazione con l’Ente Parco Montemarcello Magra-Vara per la manutenzione dei sentieri appartenenti alla Rete Escursionistica Ligure (R.E.L.) rientranti nel territorio del Comune. Entrando più nel particolare, l’accordo prevede che il Parco si avvalga anche della collaborazione dell’ente per la manutenzione dei sentieri, mantenendo la competenza in ordine alla gestione e al monitoraggio della rete sentieristica. A fronte dell’impegno assunto dal Comune di intervenire nella manutenzione dei sentieri, il Parco si obbliga ad erogare al Comune l’importo di sedicimila euro, anche in più tranche.

A seguito della firma di questo accordo da parte del Sindaco di Ameglia Umberto Galazzo e del Direttore dell’Ente Parco Federico Marenco, il Comune ha già affidato l’incarico di iniziare le opere a partire dal sentiero 433 che dal Monastero di Santa Croce giunge fino a Montemarcello per poi collegarsi fino a Zanego.

