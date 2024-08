Aeroporto di Genova, ecco il nuovo presidente: è Enrico Musso

Liguria. È ufficiale: Enrico Musso, professore ordinario di economia applicata dell’Università di Genova, è il nuovo presidente dell’Aeroporto di Genova. Lo ha nominato oggi l’assemblea dei soci (Autorità portuale e Camera di commercio) presieduta da Alessandro Cavo, unico membro rimasto del Cda uscente.

Rimandato invece l’aumento di capitale da 4,5 milioni, necessario per evitare lo scioglimento della società: il tema sarà affrontato in una nuova assemblea già convocata in precedenza per il 10 settembre.

