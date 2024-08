Aeroporto, Musso: “Maggioranza ai privati? Non è un tabù. Sogno voli per Stati Uniti e Cina”

Genova. Primo comandamento: privatizzare. Enrico Musso, appena nominato presidente dell’Aeroporto di Genova, è professore universitario di economia dei trasporti ma è anche un liberale di vecchia data e ha le idee chiare sugli ingredienti necessari per il rilancio del Cristoforo Colombo, a partire dall’entrata di un partner industriale di cui non esclude una partecipazione in maggioranza. Un passaggio significativo, se si considera che il precedente Cda guidato da Alfonso Lavarello è caduto proprio dopo il passaggio di tutte le azioni in mano pubblica.

Professor Musso, cosa l’ha spinta ad accettare l’incarico in un momento così difficile per l’Aeroporto?

Anzitutto è completamente in linea coi miei interessi di studio e di lavoro. Dopodiché bisogna distinguere: che l’aeroporto della Liguria non corrisponda all’importanza demografica ed economica di questo territorio è uno stimolo ulteriore. La situazione complessa dal punto di vista societario è invece l’aspetto più preoccupante, ma è anche vero che l’orientamento alla privatizzazione di un asset del genere è nelle mie corde. L’unica condizione che ho posto, al di là dell’autorizzazione dell’Università, è stata proprio la privatizzazione. Mi è stato subito detto che l’obiettivo era quello, quindi va benissimo.

