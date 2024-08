Arenzano. Pesanti disagi in tarda mattinata a causa di un incidente in galleria sull’autostrada A10 tra Arenzano e Varazze, in direzione Savona.

Sono state coinvolte una moto e un’auto. Sul posto, immediato l’intervento di due ambulanze, rispettivamente della Croce Verde di Albisola della Croce Rossa di Varazze, e i vigili del fuoco.

