Buono anche l’ultimo test pre stagione: lo Spezia batte 5-2 la Fezzanese

Buono anche l’ultimo test per lo Spezia di Luca D’Angelo, a pochi giorni dall’esordio in Coppa Italia contro la Salernitana. La squadra bianca batte in due tempi da 35’ circa la Fezzanese, squadra militante in Serie D e autrice di un’ottima prestazione. Finisce 5-2 per le Aquile, con tanti cambi in formazione dopo la sgambata di qualche ora prima con la Primavera. D’Angelo si affida al tandem Di Serio-Pio Esposito in avanti, ma a rubare la scena è Daniele Verde, per distacco il migliore in campo. Primi minuti per Duccio Degli Innocenti, all’esordio in regia.

Il 99, in campo con la maglia numero 10, sblocca la sfida con un gran sinistro da fuori, poi raddoppia su assist di Di Serio. Nel mezzo il momentaneo pareggio della Fezzanese con Geraci, che sfrutta un pasticcio di Mascardi e della difesa e insacca a porta vuota. La Fezzanese di mister Rolla gioca un buon calcio, palla a terra e a viso aperto, ma alla lunga la qualità dello Spezia esce fuori. Pio Esposito cala il tris ad inizio ripresa con un colpo di testa su cross di Verde, poi è Di Serio ad insaccare, su servizio di Pio. La Fezzanese non molla e la riapre con un bel gol di Del Bello, ma ancora Verde chiude i giochi, con un bell’inserimento su assist di Giorgeschi. È l’ultimo sussulto della pre-season dello Spezia, dalla prossima sarà calcio vero.

