Calcio/ Genoa, Retegui saluta: visite mediche con l’Atalanta

Mateo Retegui è a Milano e sta svolgendo le visite mediche di rito prima di mettersi a disposizione di Gasperini: l’operazione che ha portato la punta del Genoa a trasferirsi all’Atalanta si è chiusa nella serata di ieri.

Il club rossoblu incasserà 22 milioni più di 3 di bonus dall’operazione. A questi punti la società è alla ricerca di una punta da inserire in organico. Un sondaggio, ha spiegato Sky Sport, è stato fatto per il prestito di Giovanni Simeone ma il Napoli per mandarlo via punta a una cessione definitiva.

