Candidato centrodestra, Grillo: “Enrico Musso e Marco Scajola hanno sicuramente le carte in regola”

“Matteo Salvini in una intervista a La Verità ha proposto uno scudo penale per i presidenti di Regione. Un’idea ancora tutta da definire ma che ha creato un certo scompiglio nella maggioranza. Se i governatori si dicono favorevoli, grandi perplessità si registrano in Fratelli d’Italia. Il partito dell’on. Meloni giudica fortemente impopolare questa proposta tanto più a ridosso di una inchiesta che ha riguardato un governatore di centro – destra. Molto perplessi anche i sindaci che si chiedono perché non considerare anche la loro posizione”. Si apre così un intervento dell’ex senatore Luigi Grillo, Forza Italia.

“La visita di Toti a Roma – prosegue Grillo – è servita a riaprire il dibattito sulla carcerazione preventiva. Argomento su cui l’on. Enrico Costa da anni si batte con tenacia e lucidità. Recentemente l’on. Costa ha presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a <valutare un intervento normativo finalizzato ad una rimodulazione delle norme sulla custodia cautelare, in particolare per gli incensurati>. La questione più urgente in Liguria rimane però quella di trovare un candidato competitivo per le prossime elezioni regionali di ottobre. La ricerca di un esponente della società civile al momento non pare essere andata a buon fine, mentre il sottosegretario Rixi conferma di non essere disponibile a tornare in Liguria, restano sulla scena il vice sindaco di Genova Pietro Piciocchi e l’on. Ilaria Cavo. Entrambi hanno però validi motivi per continuare il lavoro che stanno egregiamente facendo in Comune di Genova e in Parlamento. Occorre allora decidere al più presto puntando su candidati politici che abbiano professionalità ed esperienza. Il prof. Enrico Musso e l’assessore regionale Marco Scajola hanno sicuramente le carte in regola per ben figurare”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com