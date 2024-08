Cerca di sedurre un pensionato per poi rubargli il rolex: due persone denunciate dai carabinieri

Pietra Ligure. Un 77enne ha denunciato ai carabinieri di pietra ligure il furto del suo rolex, avvenuto lo scorso 9 luglio per mano di una donna che lo aveva sorpreso e distratto col suo atteggiamento ammiccante, arrivando anche a proporgli un rapporto sessuale. Nonostante il rifiuto dell’uomo, lei non ha desistito dal suo reale intento. Lo ha abbracciato con la scusa di salutarlo per poi allontanarsi velocemente verso un auto del complice.

Stupito dal comportamento della donna, che non aveva mai visto prima di quel momento, l’uomo non ha avuto nemmeno il tempo di realizzare cosa stesse accadendo. Poco dopo la brutta sorpresa quando il 77enne guardandosi il polso sinistro si è accorto di essere stato derubato del suo orologio rolex del valore di 13mila euro.

