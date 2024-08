Concerto Gigi D’Alessio a Ceriale: per i possessori dei biglietti possibile sostituzione, ma organizzazione al lavoro anche per i rimborsi

Ceriale. Sostituzione o rimborso dei biglietti? Questo è il dubbio che potrebbero avere gli sfortunati fan che, il 2 agosto scorso, non hanno potuto assistere al concerto completo di Gigi D’Alessio, in programma in Piazza della Vittoria a Ceriale e interrotto a causa del maltempo.

In risposta a questa situazione, Friends & Partners, la società che rappresenta Gigi D’Alessio, ha deciso di offrire ai possessori dei biglietti l’opportunità di assistere a un altro concerto del cantante in una data che si terrà nel nord Italia.

