Corruzione, Toti e Spinelli indagati per corruzione anche per la cena elettorale dell’11 aprile di quest’anno

Genova. E’ stata una cena di indubbio successo come lo stesso Giovanni Toti aveva sottolineato in un post del giorno successivo sui social. Oltre 600 invitati che avevano pagato ciascuno 450 euro per sostenere l’allora “pres” in vista delle regionali che dovevano tenersi nel 2025 prima del precipitare degli eventi ben noti, vale a dire la maxi inchiesta e le dimissioni di toti di una settimana fa.

Ma anche quella cena elettorale dell’11 aprile di quest’anno a Villa Lo Zerbino è diventata un altro elemento importante – per gli investigatori – di quello che considerano l’accordo corruttivo che era in corso tra l’’allora presidente delle Regione Liguria Giovanni Toti e l’imprenditore Aldo Spinelli.

