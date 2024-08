Crematorio, Socrem contro le dichiarazioni di Piciocchi: “Smentisca, pronti alle vie legali”

Genova. Torna ad infiammarsi il dibattito politico e pubblico sul nuovo impianto di cremazione la cui costruzione è iniziata in queste settimane all’interno del Cimitero munumentale di Staglieno. Dopo l’ultima accesa commissione in Consiglio comunale, SoCrem, titolare dell’attuale impianto oggi già in funzione nello stesso cimitero, attraverso una lettera aperta chiede al vicesindaco Piciocchi di smentire e rettificare le dichiarazioni proferite in aula considerate come “danno reputazionale”, per il quale si riserva di “tutelare i propri legittimi interessi nei modi e nelle sedi giudiziarie competenti”.

La commissione a cui si fa riferimento è quella dello scorso 24 luglio, passata alla cronaca per la spaccatura, poi rientrata, di Forza Italia, il cui consigliere Paolo Aimè aveva chiesto alla maggioranza di cui fa parte di fare un passo indietro sul progetto. Nella stessa seduta, però, il vicesindaco Piciocchi aveva risposto ad alcune domande dei commissari descrivendo l’operato di Socrem con qualche ombra. Socrem, come è noto, da tempo si è spesa per alimentare il dibattito pubblico sul tema con alcuni dati che di fatto smentirebbero la necessità di un nuovo impianto, visto che i forni oggi operativi risponderebbero ampiamente alle necessità del capoluogo ligure.

