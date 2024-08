Edilizia, l’assessore Scajola: “Dalla Regione 1,7 milioni di euro per aiutare 2mila famiglie in difficoltà”

Liguria. La Giunta Regionale ha approvato oggi, su proposta dell’assessore all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola, la ripartizione del fondo affitti 2024, per la prima volta, finanziato interamente attraverso risorse regionali. 1,7 milioni di euro che verranno erogati ai 23 Comuni liguri ad alta tensione e ad alta problematicità abitativa delineati secondo la legge nazionale in materia.

“Diamo una risposta a chi ne ha maggiormente bisogno – spiega l’assessore regionale Scajola -. Ci siamo impegnati per reperire queste risorse direttamente all’interno del bilancio regionale con l’obiettivo di aiutare almeno 2000 famiglie. Un’operazione attesa per non lasciare indietro nessuno seguendo così le politiche che hanno contraddistinto l’amministrazione regionale dal 2015 a oggi. Regione Liguria è infatti, su più fronti, vicina ai cittadini, partendo da quelli più in difficoltà. Si possono elencare gli importanti lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, le iniziative di inserimento o reinserimento lavorativo, le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica, il bonus badanti e ora anche questo fondo che, per la prima volta, avrà natura esclusivamente regionale e non nazionale”.

La ripartizione tiene conto all’80% del fabbisogno rilevato sull’anno precedente e, per il 20%, della popolazione residente”.

